Scène totalement saisissante lors du match de Premier League opposant Everton à Newcastle ce jeudi soir.

Un spectateur est monté sur pelouse et s'est attaché au poteau du but. Les stewards sont finalement intervenus et ont dû couper le cordon que l'individu avait noué autour de son cou.

Comme le montre son t-shirt, le spectateur arrêté est un militant de l'association "Just Stop Oil".

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

Pour la petite histoire, c'est Everton, pourtant réduit à 10, qui s'est imposé à la... 99e! Un match fou sur toute la ligne.