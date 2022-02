Nottingham Forest, club mythique anglais, revit.

Après avoir éliminé Arsenal au tour précédent, les pensionnaires de la deuxième division anglaise ont étrillé Leicester lors du quatrième tour (4-1).

Lorsque Joe Worrall a inscrit le troisième but, un fan des "Foxes" a fait irruption sur le terrain et a asséné des coups de poing aux joueurs de Forest.

"Le club est consterné par un tel comportement et présente ses excuses à Nottingham Forest et à ses joueurs dont la sécurité a été compromise. Nous saluons l'action rapide prise par les stewards de City Ground pour appréhender la personne impliquée, qui sera soumise à une interdiction à vie de tous les matches de Leicester City à domicile et à l'extérieur. Nous offrirons tout notre soutien aux autorités compétentes dans la poursuite des actions appropriées."

Le supporter risque une interdiction de stade à vie après ces gestes.