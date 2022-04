Remporter la Ligue 1 pour la dixième fois aura été une simple formalité cette année pour le PSG. Leaders de bout en bout, les joueurs de Mauricio Pochettino n’ont jamais été inquiétés par leurs lointains poursuivants, Marseille, Rennes ou Nice. "Ce n’est jamais facile quand on a une énorme déception en Ligue des champions mais l’équipe et les joueurs étaient vraiment professionnels et se sont battus pour gagner le championnat", se réjouit le manager parisien, qui prend ce trophée comme un lot de consolation d’une saison au goût de trop peu, avec cette sortie prématurée en huitième de finale de la C1.