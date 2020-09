Champion d’Angleterre en titre, Liverpool a dû batailler jusqu’aux derniers instants de ce "duel de champions" pour venir à bout d’une vaillante équipe de Leeds. Les vainqueurs de la Championship étaient à deux doigts de ramener un précieux point d’Anfield. Perdus sans leur emblématique 12e homme, les Reds ont attendu jusqu’à la 88e pour s’assurer des trois points dans leur match d’ouverture.

Pourtant, les hommes de Jürgen Klopp démarraient de la plus belle des manières en prenant l’avantage grâce à un penalty de Salah. Harrison remettait les pendules à l’heure pour les Peacocks quelques minutes plus tard. Si van Dijk replaçait son équipe aux commandes en déviant un corner au fond des filets, le Néerlandais offrait un deuxième but aux Whites à la demi-heure. La deuxième réalisation de Salah permettait à Liverpool rentrer au vestiaire avec un but d’avance.

Si certains s’attendaient à un rythme plus tranquille après la pause, il n’en fut rien. Klich remettait à nouveau les deux formations à égalité d’un superbe envoi croisé. Les hommes de Bielsa tenaient bon jusqu’à ce que la recrue phare, Rodrigo, intervenait maladroitement sur Fabinho dans la surface. Salah scellait le score d’une partie chaotique (qui voyait également deux buts annulés pour chaque équipe) en transformant son deuxième pénalty de la soirée. De retour en Premier League après 16 ans d’absence, Leeds aura marqué son come-back d’une performance fantastique. Le plan élaboré par le génie Marcelo Bielsa aura fonctionné à merveille. "Nous avons empêché Liverpool de développer son jeu habituel ; nous avons induit les Reds en erreur", analysait Bielsa.

De son côté, Liverpool n’aura assuré que le strict minimum : la victoire. La prestation aura mis en évidence les points à travailler. "Quel match, quel adversaire, quelle prestation des deux équipes. Un vrai spectacle, j’ai adoré […] Ce n’est pas comme faire du vélo, en présaison tu peux perdre quelque chose et ça prend du temps pour tout remettre en place. Leeds fera une bonne saison s’ils parviennent à garder cette intensité", avouait Klopp, qui espère certainement récupérer le public d’Anfield le plus rapidement possible…

Liverpool : Alisson ; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson ; Keïta (58e Fabinho), Henderson (66e Jones), Wijnaldum ; Salah, Firmino, Mané.

Leeds : Meslier ; Ayling, Koch, Struijk, Dallas ; Philips, Costa, Hernandez (62e Roberts), Klich (81e Shackleton), Harrison ; Bamford (62e Rodrigo).

Arbitre : M. Oliver (G-B).

Avertissements : Firmino.

Les buts : 4e sur pen. Salah (1-0), 12e Harrison (1-1), 20e Van Dijk (2-1), 30e Bamford (2-2), 33e Salah (3-2), 66e Klich (3-3), 88e sur pen. Salah (4-3).