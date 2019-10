"Tout le monde commet des erreurs. Vous, moi, et aussi Granit Xhaka", a déclaré mardi en conférence de presse le manager espagnol d'Arsenal Unai Emery, bombardé de questions concernant le geste du capitaine suisse de l'équipe londonienne qui a posé sa main sur son oreille au moment de son remplacement par Bukayo Saka contre Crystal Palace (2-2), dimanche après-midi en Premier League anglaise de football.

Un geste destiné aux supporters qui ne l'ont jamais aimé. "Il le sait, et va s'en excuser. C'est en tout cas ce que je lui ai demandé, et également ce que le club attend maintenant de lui..."

Mais ce que voulaient surtout savoir les journalistes, concernait le brassard de capitaine jeté à terre par Xhaka.

Va-t-il ou non encore le porter?

Une question à laquelle Emery n'a pas répondu.

"Ce n'est pas à quoi je réfléchis en moment, ni ce dont j'ai envie de parler", a-t-il dit. "Granit est triste, et même dévasté (devastaded). Son comportement à l'entraînement et avec le groupe est irréprochable. Il s'engage à fond pour le club et veut l'aider. Dimanche il a eu tort et le sait. Mais il faut aussi aussi comprendre qu'il a besoin du soutien des supporters, comme tous les joueurs...", a conclu Emery, sans rien révéler au sujet du brassard.

L'Espagnol est lui même sur la sellette.

La direction a notamment très mal pris la non-qualification en Ligue des champions d'Arsenal, mais ce n'est pas son seul grief.

S'il veut durer à la tête des Gunners, le Basque a en tout cas intérêt à ne pas échouer une seconde fois hors du top 4.

Or Arsenal est actuellement... cinquième, à 4 points de Chelsea, quatrième.