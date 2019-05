La fédération française de football a confirmé à l'Equipe qu'une enquête avait été ouverte à la suite du match de Nationale 2 entre Toulon et Jura Sud (3-2)

Selon plusieurs sources, Paul Cattier, le gardien de l'équipe visiteuse, aurait été approché avant le match. Sa prestation pose question et il a été exclu à 10 minutes du terme de la rencontre.

"Pour l'instant, on n'a pas de preuves, mais tout le monde est tellement convaincu qu'il y a eu quelque chose...On est tristes et écoeurés de ce qu'on a vu, déclare Pascal Moulin, l'entraîneur de Jura Sud. Pour moi, il est hors de question qu'il soit réintégré d'ici la fin de la saison. Là, il nous a dit qu'il était blessé, il s'est mis en arrêt de travail jusqu'à demain (vendredi)."

L'affaire est désormais entre les mains de la FFR qui décidera, aprés avoir consulté les arbitres et délégués du match, de saisir, ou non, la commission de discipline.