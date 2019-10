Le club de Mayence a écopé d'une amende de 166.000 euros pour usage massif d'engins pyrotechniques par ses supporters lors d'une rencontre de Coupe d'Allemagne le 10 août contre le FC Kaiserslautern, a communiqué la fédération allemande de football mardi.

"Plus de cent objets pyrotechniques enflammés ont été lancés et un drapeau a pris feu sur une des barrières suite à un jet de pétards. Le jeu avait du être interrompu à un peu plus de trois minutes de la fin.

Une amende de 55.000 euros est en principe prévue pour ce genre d'incidents, mais l'ampleur de ceux-ci lors de ce match de Coupe justifie les pénalités supplémentaires, a ajouté le communiqué de la fédération.