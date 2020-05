Une déclaration banale de Quique Setién et la presse catalane s'emballe de nouveau au sujet de Neymar © Belga Championnats étrangers N. Ch.

Le manque de compétition semble affamer un peu plus les supporters du Barça... Du moins, c'est la conclusion que semblent tirer les médias catalans si l'on en croît leurs unes successives, ces derniers jours. Car le sujet Neymar revient de plus en plus souvent sur la table, au fur et à mesure que le prochain mercato approche.



La dernière interview de Quiqe Setién, accordée à beIN Sports, fut un nouveau prétexte pour raviver la flamme. Le T1 du Barça avait déclaré ceci: "J’adorerais pouvoir l’entraîner un jour, bien sûr. On parle d’un joueur de très haut niveau. J’ai déjà réalisé un rêve en entraînant Messi, je serais absolument ravi si Neymar nous rejoignait."



Une déclaration que bien des entraîneurs auraient pu faire. Mais au vu du contexte, ces mots prennent une certaine ampleur en Espagne. La gros titre du quotidien Sport ce samedi est le suivant: “J’adorerais pouvoir entraîner Neymar”.



Espérons pour les socios qu'ils vont prendre cela avec des pincettes, sans quoi il risque d'y avoir des déçus...