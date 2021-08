Mikel Arteta va-t-il se relever de cette nouvelle contre-performance ? La direction d’Arsenal doit en tout cas agir rapidement pour éviter une saison totalement chaotique, à l’image de ces trois premières rencontres de championnat : à Brentford (2-0), contre Chelsea (0-2) et face aux Citizens (5-0), amputés de Kevin De Bruyne, toujours en délicatesse avec sa cheville.

Les Gunners ont quelques circonstances atténuantes : une carte rouge en première période contre City, quelques absences (Partey, White et Gabriel) ou la malchance de tomber face à deux des favoris pour le titre dès l’ouverture de la saison. Mais le niveau affiché, les énormes lacunes défensives, les faiblesses de l’entre-jeu, l’incapacité à marquer et plus globalement le manque d’identité de l’équipe inquiètent énormément.

C’est la première fois depuis la saison 1954-1955 qu’Arsenal perd ses trois premiers matches de championnat. Pire encore : ce n’est que la deuxième équipe de l’histoire de la Premier League à afficher une différence de buts de -9 en ouverture de la saison, après Wolverhampton en 2003, qui avait ensuite terminé dernier…

"Nous sommes dans une position difficile", admet Mikel Arteta. "Pour moi, c’est plutôt la fierté et la volonté qui doivent changer la situation. La pause internationale nous fera du bien."

En revanche, tout va bien pour l’équipe de Pep Guardiola. Elle est devenue la troisième équipe de l’histoire du championnat anglais à marquer 10 buts lors de ses deux premiers matches à domicile. Qui a dit qu’il fallait absolument recruter un buteur ?