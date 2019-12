L'arbitre s'est un tout petit peu emmêlé les pinceaux sur cette sortie kamikaze de Paulo Gazzaniga sur Marcos Alonso.

Un très joli but signé Willian, un pétage de plombs de Son Heung-min qui lui vaudra un carton rouge, une belle bourde de l'arbitre Anthony Taylor, des Spurs dépassés, un but de Tammy Abraham annulé pour un hors-jeu bien réel, on peut dire qu'on n'a pas eu le temps de s'ennuyer lors de ce Tottenham-Chelsea. C'est peut-être l'erreur d'appréciation du ref' qui a le plus fait parler d'elle, tant celle-ci paraît incompréhensible.

En fin de première période, le latéral espagnol est à l'attaque, bien lancé par Willian. C'est alors que la doublure d'Hugo Lloris intervient de façon plutôt... musclée, avec une sortie pieds en avant vers le joueur des Blues. Si on n'est pas vraiment dans la violence du choc Schumacher-Battiston de Séville 82, la faute est manifeste sur le pauvre Alonso.

Sauf pour M. Taylor, qui dans un premier temps accorde la faute à... Gazzaniga et non le penalty attendu. Il faudra l'intervention du VAR pour que l'arbitre revienne sur sa décision, indique le point de péno et sorte la jaune pour le portier argentin. Une bien belle invention.