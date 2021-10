Zlatan Ibrahimovic devra renoncer à participer aux prochains matchs de la Suède dans la campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022. Son entraîneur à l'AC Milan, Stefano Pioli, a confirmé que son attaquant était encore blessé.

"Il aura besoin de la trêve internationale pour récupérer", a expliqué Pioli à la veille du duel entre le Milan et l'Atalanta. Ibrahimovic, qui fêtera son 40e anniversaire le 3 octobre, manque à l'appel dans la sélection milanaise. Le Suédois n'a fait qu'une apparition cette saison, le 12 septembre contre la Lazio. Il était alors revenu d'une blessure au genou qui l'avait privé de l'Euro, et avait fêté son retour avec un but mais avait également contracté une nouvelle blessure au talon d'Achille. Le sélectionneur suédois, Janne Anderson, avait appelé Ibrahimovic malgré sa blessure pour les matchs contre le Kosovo et le Montenegro. Mais Pioli a finalement révélé samedi que son attaquant resterait à Milan.

"Ibra n'est pas dans la sélection contre l'Atalanta. Ça vaut mieux pour lui", a expliqué l'entraîneur. "Je ne sais pas combien de temps il va continuer à jouer au football. Si on regarde son enthousiasme et son investissement, je dirais qu'il pourrait jouer pour toujours. Mais son corps est son guide. SI je pouvais lui faire un cadeau, je m'assurerais que sa carrière puisse durer le plus longtemps possible."