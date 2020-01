Sous contrat jusqu'en 2022 avec le club parisien, Kyllian Mbappé préfère ne pas penser à une prolongation à l'heure actuelle.

Auteur d'une nouvelle très grosse prestation avec le Paris Saint-Germain mercredi soir en Coupe de la Ligue lors de la plantureuse victoire face à Saint-Etienne (6-1), le prodige français de 20 ans a été interrogé sur une éventuelle prolongation de contrat. Ce dernier court actuellement jusqu'en 2022 et le club souhaiterait allonger la durée du bail de l'attaquant.

A l'issue du match, la question de savoir si une prolongation de contrat l'intéressait lui a été posée. Sa réponse reste pour la moins énigmatique à l'heure actuelle : "Ce n'est pas le moment de parler de ça. Je veux simplement jouer au football et me concentrer sur la saison qui va être longue. Le club est serein et tout le monde marche dans la même direction, ce n'est pas le moment de faire de vagues. Ce ne serait pas bénéfique pour l'équipe."

Voilà ce qu'on appelle plus communément botter en touche dans le monde du ballon rond !