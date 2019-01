Bon, soyons honnêtes: celle-ci n'avait jamais vraiment débuté…



L'athlète avait quitté les pistes à l'été 2017, avant de se lancer le défi de percer dans le football. Ses quelques entraînements à Dortmund n'avaient pas marqué les esprits et il avait pris la direction de l'Australie pour enfiler la vareuse des Central Coast Mariners; Là aussi, sans grand succès malgré deux buts inscrits en match amical . Le Jamaïcain s'était-il montré trop gourmand au moment de signer un éventuel contrat professionnel ?



Une chose est certaine, le "joueur" était sans club ces derniers mois et il ne semble pas avoir trouvé de défi attrayant. Ce mardi, il a annoncé à nos confrères d'ESPN qu'il souhaitait arrêter cette reconversion: "C'était une bonne expérience, j'ai apprécié de faire partie d'une équipe. C'était différent de l'athlétisme et c'était amusant tant que ça a duré. Mais la vie sportive est terminée, j'ai beaucoup de choses en préparation" a-t-il notamment expliqué. Affaire à suivre…