Le propriétaire du FC Utrecht, Frans van Seumeren, veut jouer la finale de la Coupe des Pays-Bas contre Feyenoord alors que la fédération néerlandaise a décidé d'arrêter définitivement les compétitions cette saison en raison de la crise du coronavirus.

Elle a décidé de ne pas désigner de champion, ni descendants ou montants, mais a attribué les tickets européens au détriment d'Utrecht.

"On peut faire ça le 1er septembre, qu'est-ce que ça peut faire ? Pourquoi on ne pourrait pas ?", s'est interrogé van Seumeren à RTV Utrecht ne décolérant pas sur la décision de sa fédération. "Cela changerait quoi ? C'est peut-être en octobre que l'UEFA va décider quels clubs vont jouer en Europe, comment et où", a-t-il repris, ajoutant qu'Utrecht allait tout faire par faire valoir ces droits.

Utrecht devait disputer la finale de la Coupe des Pays-Bas contre Feyenoord pour tenter de se qualifier directement pour la phase de groupes de l'Europa League. De plus, le club était 6e au classement avec trois points et une rencontre de moins que Willem II, dernier club qualifié pour l'Europe, au moment de l'arrêt des compétitions à cause de la pandémie de Covid-19.