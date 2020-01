Ce lundi soir, le Barça a pris la décision de se séparer d'Ernesto Valverde, lui qui était critiqué pour son jeu qui ne colle pas avec l'ADN des Catalans.

Double champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe du Roi et de la Supercoupe, Ernesto Valverde présente un bilan plutôt positif dans les compétitions domestiques mais a connu moins de réussite sur la scène européenne. Ses désillusions contre Rome en 2018 et celle contre Liverpool en 2019 font tâche. Dernièrement, le Barça s'est encore fait remonter. En Supercoupe d'Espagne, cette fois. Alors qu'ils menaient 2-1, les Blaugranas se sont inclinés 2-3 contre l'Atletico. La défaite de trop pour le tacticien espagnol. Il a été remplacé par Quique Setién.

Après avoir dit au revoir aux joueurs, à son staff et au personnel du FC Barcelone, Ernesto Valverde a publié une lettre ouverte afin de remercier tout le monde et de partager ses émotions sur les deux deux saisons et demie qu'il a passées sur le banc des Catalans.

"Chers supporters,

La fin de mon étape en tant qu'entraîneur du FC Barcelone est arrivée. Mes deux saisons et demie sur le banc ont été très intenses depuis le début. Au cours de cette période, j'ai vécu de grands moments de joie, j'ai célébré des victoires et des titres, mais j'ai aussi connu des moments plus difficiles. Malgré tout, je retiens l'expérience que j'ai pu vivre et l'amour des supporters durant cette étape.

Je souhaite remercier le Président Josep Maria Bartomeu et le Comité de Direction pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée et pour leur confiance durant tout ce temps. J'aimerais aussi remercier les gens du Club pour leur traitement au cours de ces deux saisons et demie et en particulier ceux qui travaillent en équipe première. Avec eux j'ai partagé de nombreux moments à la Ciutat Esportiva et en déplacement. Évidemment, je souhaite dire merci aux joueurs pour leur travail et les efforts qui nous ont permis de remporter quatre titres ensemble. Je leur souhaite bonne chance, à eux et au nouvel entraîneur, Quique Setién.

Amicalement.

Visca el Barça i Visca Catalunya

Ernesto Valverde"

Les cadres réagissent

Son passage au Barça aura toutefois marqué les joueurs du vestiaire de Barcelone. Récemment, les cadres se sont exprimés sur le départ du club de leur désormais ex-entraîneur.

Lionel Messi, capitaine de l'équipe, a publié un message sur son compte Instagram. "Merci pour tout, monsieur. Vous serez sûrement formidable où que vous alliez car, en plus d'être un grand professionnel, vous êtes une personne formidable. Bonne chance dans le futur. Je vous embrasse", écrivait l'Argentin.

"Merci beaucoup Monsieur pour tous les moments que nous avons vécu en tant que professionnels. Je garde tout le positif que tu m’as apporté et le grand être humain que tu es. Merci à vous et à tout votre staff pour votre professionnalisme. Je vous souhaite bonne chance pour tout ce qui arrivera à l’avenir !", publiait Luis Suarez.



Le défenseur central Gerard Piqué a également adressé un message de sympathie à son ancien coach. "Vous quittez l'équipe en ayant gagné 2 Liga en 2 ans. Ce fut un honneur de travailler pour vous. C'est toujours un plaisir de croiser des gens comme vous dans la vie. Je vous embrasse".

Le médian brésilien Arthur a été lancé en Europe par Ernesto Valverde. Il ne l'oubliera pas. "C'est le départ d'une personne très importante depuis mon arrivée au FC Barcelone. Je remercie Ernesto Valverde de m'avoir si bien accueilli au club. C'était fondamental dans mon adaptation en Espagne. Merci pour toutes les conversations qui m'ont fait évoluer aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Je ne peux que vous souhaiter de bonnes choses et du succès dans les prochains chapitres de votre carrière."