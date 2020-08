"Cette défaite est pour moi", a assumé le défenseur international français Raphaël Varane (27 ans) vendredi au micro de Movistar+, après que ses deux grosses erreurs défensives ont précipité l'élimination du Real Madrid contre Manchester City en 8e de finale retour de Ligue des champions (2-1).

"Je veux faire front parce qu'à mes yeux, cette défaite est pour moi. Je dois l'assumer. Je suis triste pour mes coéquipiers, pour leurs efforts. J'ai ma responsabilité dans la défaite, les erreurs se paient très cher à ce niveau de compétition", a regretté Varane, propulsé comme taulier défensif du Real Madrid en l'absence du capitaine habituel Sergio Ramos, suspendu.

"On a tout donné sur le terrain, mais, parfois, tu peux échouer. Aujourd'hui, j'ai échoué, et je dois l'assumer", a répété le capitaine des Bleus (27 ans, 64 sél.), qui a d'abord tergiversé devant Gabriel Jesus avant le premier but des Citizens (9e), avant d'offrir le ballon du 2-1 au même Jesus en assurant mal une transmission de la tête à Thibaut Courtois (68e).

"Je n'ai pas d'explications pour ces erreurs. C'est une nuit compliquée pour moi. Je dois assumer mon rôle dans les bons comme dans les mauvais moments. Il ne faut pas ruminer cela. Jusqu'au 1-1 on avait des chances de se qualifier, mais parfois les choses se passent bien et parfois elles se passent mal. Cela s'est mal passé pour moi et je dois l'assumer", a-t-il insisté. "

Pas besoin de le dire, tous savent que je suis triste, que je dois l'assumer. Il faut avoir du caractère pour revenir plus fort, mais cela va être une nuit compliquée", a conclu Varane.