Selon la presse grecque et le journal espagnol As, Thomas Vermaelen est en route pour l’Olympiacos.

As prétend même qu’il n’a plus que ses tests médicaux à passer avant de signer un contrat pour un an. L’Olympiacos veut absolument redevenir champion, après avoir dû laisser le sacre au PAOK Salonique.

Vermaelen, lui, a été neuf fois titulaire à Barcelone (sept fois en championnat, une fois en Ligue des champions et une fois en Coupe) cette saison. Lorsqu’il a joué, il a montré qu’il avait encore le niveau.

L’Olympiacos a eu beaucoup de Belges dans le passé, comme Mirallas, Proto, Gillet ou Engels.