Après le report de la rencontre entre Everton et Manchester City ce lundi en raison d'un trop grand nombre de cas positifs au coronavirus dans les rangs mancuniens, c'est toute la Premier League qui pourrait être mise à l'arrêt dans les prochains jours. La raison ? Le covid évidemment. Le nombre de cas positifs a beaucoup augmenté ces derniers jours au sein des différents clubs de l'élite du football anglais. Durant la dernière série de test, 18 joueurs et membre du staff des différents clubs ont été testés positifs : un record a annoncé la Premier League.

La Premier League réfléchit donc à la possibilité de mettre à l'arrêt la compétition pour deux semaines. Selon le Telegraph, les dirigeants des clubs doivent discuter de cette interruption ce mercredi.

Une interruption de la Premier League au mois de janvier, alors que les matchs devaient s'enchaîner, qui pourraient permettre aux clubs de relâcher la pression.

Le manager de West Bromwich, Sam Allardyce s'est en tout cas dit très favorable à cette interruption. "Quand j'entends les infos et que la nouvelle variante du virus se transmets plus rapidement, nous devons prendre la seule bonne décision, qui est d'interrompre la compétition", a-t-il expliqué au micro de la BBC après la défaite de son club face à Leeds ce mardi, "J'ai 66 ans et la dernière chose dont j'ai envie est d'attraper le virus. Garantir la santé de tout le monde est la chose la plus importante à faire", a-t-il ajouté.