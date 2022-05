C'est désormais officiel : après s'être fait peur tout au long de la saison, le célèbre club d'Everton restera bien en Premier League la saison prochaine !

Mais pour assurer leur maintien, les Toffees ont dû batailler face au Crystal Palace de Christian Benteke (monté à dix minutes du terme) et Patrick Vieira.

Le club de John Textor, nouveau propriétaire du RWDM, se mettait rapidement à l'abri et filait aux vestiaires avec deux buts d'écart avant de totalement s'effondrer en seconde période et voir les hommes de Frank Lampard renverser la tendance pour délivrer tout un stade. Des supporters qui n'ont d'ailleurs pas hésité à envahir la pelouse pour célébrer ce maintien tant espéré. L'un d'entre eux en a même profité pour narguer le coach adverse en lui adressant des doigts d'honneur. L'ancien gunner ne se laissait pas faire et tentait de s'emparer du téléphone du fan avant de lui adresser un coup de pied.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, on voit le fan d'Everton insulter le Français qui ne se trouve qu'à une poignée de centimètres.

Crystal Palace pointe à la treizième place tandis que les pensionnaires du Goodison Park grimpent au seizième rang alors qu'il ne reste qu'un match à jouer.