Victor Vazquez pense que l’arrivée du Néerlandais en Catalogne est bénéfique.

Après avoir partagé l’enjeu à Séville début octobre, le Barça s’apprête à passer un deuxième gros test en recevant le Real Madrid, ce samedi. L’occasion pour Victor Vazquez, pur produit de la Masia, d’analyser la révolution déclenchée par la lourde défaite face au Bayern Munich (2-8) et les déclarations de son ami d’enfance Leo Messi l’été dernier. "J’ai discuté avec lui au lendemain de l’élimination, on s’est échangé quelques messages", avance celui qui a quitté Eupen il y a deux semaines. "J’ai compris que la situation était compliquée pour lui et, à sa place, j’aurais pris la même décision."