Vingt-cinq personnes ont contracté le coronavirus au sein du club de football espagnol de Valence, a révélé le quotidien Marca. Selon les informations du quotidien, dix joueurs et quinze membres du personnel ont été contaminés par le covid-19.

Le 15 mars, le FC Valence avait annoncé cinq tests positifs au coronavirus. Parmi eux, trois joueurs: Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala (ex-Standard) et Jose Luis Gayá. Les deux derniers cités étaient titulaires le mois passé lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre l'Atalanta. Le match, joué à Milan, a été qualifié de "bombe biologique" par le bourgmestre de Bergame, la ville où évolue l'Atalanta de Timothy Castagne. Le stade était remplis de supporters italiens, dont plus de 40.000 habitants de Bergame, et espagnols. La province de Bergame est l'une des plus touchées par le coronavirus alors que l'Italie et l'Espagne sont les deux pays européens avec le plus de victimes du covid-19.