Le capitaine de l'équipe nationale des Pays-Bas a été blessé il y a presque deux semaines lors du derby de la ville contre Everton, suite à une intervention du gardien Jordan Pickford. Les ligaments du genou de Van Dijk ont été endommagés. Il n'est pas certain que le défenseur de 29 ans sera en forme à temps pour l'Euro reporté l'été prochain.

"Je ferai tout mon possible pour revenir le plus vite possible", a déclaré Van Dijk. "J'observe mon processus de revalidation au jour le jour. Je me concentre entièrement sur ce point. Je reviendrai"