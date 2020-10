"Aucun calendrier précis n'a été donné pour son retour au jeu pour le moment", ajoute le club, mais vu le type de blessure, son absence devrait se compter en mois. Van Dijk avait dû quitter le terrain dès la 11e minute de jeu après avoir été victime d'un tacle très dangereux du gardien adverse Jordan Pickford (5e) qui n'avait même pas été sanctionné. "

Après l'opération, van Dijk entamera un programme de convalescence avec l'équipe médicale du club pour lui permettre de revenir à son état de forme optimal dès que possible", indiquent encore les Reds. C'est un coup très dur pour Jürgen Klopp et son équipe car le géant néerlandais avait été une pièce-maîtresse dans la conquête de la Ligue des Champions (2019) puis du premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans la saison dernière.

Cela ne laisse que Joel Matip et Joe Gomez comme défenseurs centraux de métier et expérimentés dans l'effectif, même si d'autres joueurs, comme le milieu brésilien Fabinho, ont déjà évolué à ce poste. Liverpool, rarement à l'aise loin de ses bases en Europe, doit entamer mercredi sa campagne de Ligue des Champions avec un déplacement périlleux à l'Ajax Amsterdam.

"Je reviendrai"

Sur ses réseaux sociaux, le roc néerlandais s'est confié sur ce nouveau défi qui l'attend:

"Cet après-midi, je me suis réuni avec un médecin pour élaborer le planning de ma récupération après l'incident d'hier.

Je suis complètement concentré sur ma récupération et je vais tout faire pour revenir le plus rapidement possible.

Malgré la déception évidente, je suis fermement convaincu qu’il y a des opportunités dans la difficulté et qu’avec l’aide de Dieu, je vais m’assurer de revenir meilleur, en plus grande forme et plus fort que jamais.

Dans le football, comme dans la vie, je crois que tout arrive pour une raison et c’est important d’essayer de garder le cap, lorsqu’il y a des hauts ou des bas, poursuit le taulier d’Anfield. Avec le soutien de ma femme, de mes enfants, de ma famille et de toute le monde à Liverpool, je suis prêt à relever ce défi.

Je voudrais remercier tout le monde pour les messages de soutien. Cela signifie énormément pour moi et ma famille. Dorénavant, je ferai tout ce qui est possible pour supporter mes coéquipiers lors des prochaines semaines. Je reviendrai.", a écrit Virgil Van Dijk.