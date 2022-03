"Tes gardes du corps ne te sauveront pas la vie, pour toi c'est la fin, gitan". Voici les derniers mots tenus par les supporters de la Fiorentina à leur ex-buteur, Dusan Vlahovic, en janvier dernier après son départ pour la Juventus de Turin. Le transfert avait beaucoup fait parler. Autant pour le montant de la transaction (81,6 millions d’euros selon Transfermarkt) que pour la destination. Une destination qui n’a pas manqué de faire réagir les supporters de la Viola. Insultes, bâches, menaces, le joueur serbe a dû être placé sous protection policière lors de son arrivée à Turin.

Fiorentina - Juventus, c’est d’ailleurs l’affiche de la coupe d’Italie ce mercredi. Une rencontre marquée par le retour du fils prodige de la Fio (20 buts en 24 matchs rien que cette saison) 33 jours seulement après son départ pour le Piémont.

Ses débuts à la Juventus sont prometteurs : 3 nouveaux buts en 4 matchs en championnat dont un but lors de sa première sortie contre le Hellas Verone après 13 minutes (Victoire 2-0). Mais aussi un but supersonique en Ligue des champions après seulement 33 secondes contre Villarreal (1-1) ! Il n'a pas marqué lors de son premier match de coupe avec les turinois (Victoire 2-1 contre Sassouolo). Il pourrait donc ouvrir son compteur buts dans cette compétition avec la Juventus contre le club qui l’a vu exploser aux yeux du monde entier.

Le joueur est en forme. La semaine passée, en plus de son but contre Villarreal, il a marqué un doublé samedi contre Empoli (Victoire 2-3). De quoi être gonflé à bloc avant la demi-finale de coupe et rejoindre Kylian Mbappé au 7e rang des meilleurs buteurs d'Europe, toutes compétitions confondues.

Il n’y a d’ailleurs pas que lui qui est en forme. Depuis son arrivée, la Vieille Dame est prise d’une nouvelle jeunesse. La Juve est la meilleure équipe de Serie A sur les 10 dernières rencontres avec 22 points gagnés sur 30 et chaque but de Vlahovic pour la Juve en championnat est synonyme de victoire.

Une forme qui ne fait pas peur à Vincenzo Italiano, l’entraineur de la Fiorentina, qui a déclaré ceci: "Nous savons où Vlahovic peut nous faire et mal et l’inverse aussi. Nous savons tout de lui et il sait tout de nous. C’est du 50-50." Pourtant, sur les cinq dernières rencontres, la Viola n’a pris que 7 points (2 victoires, 1 nul, 2 défaites). Un bilan moyen qui s'explique forcément par le départ de Vlahovic.