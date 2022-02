Les attentes étaient grandes au coup d’envoi de la rencontre entre la Juventus de Turin et l’Hellas Verona, comptant pour la 24e journée de Serie A. Dans les tribunes de l’Allianz Stadium, on pouvait déjà voir des drapeaux et des pancartes à l’effigie du numéro 7 Dusan Vlahovic, le nouveau buteur des Bianconeri.

Il n’aura finalement fallu que douze petites minutes au Serbe, débarqué cet hiver de la Fiorentina pour 70 millions d’euros plus des bonus, pour répondre présent. Lancé en profondeur par Dybala, l’avant-centre d’1m90 a réussi un lob subtil pour donner l’avance à la Juve.



(...)