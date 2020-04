Voici ce qu'aurait promis le FC Barcelone à Neymar pour le dissuader d'aller au Real Madrid © Belga Championnats étrangers Nicolas Christiaens

L'arrêt des compétitions n'empêche pas la presse espagnole de s'amuser avec des rumeurs concernant le mercato. Il faut dire que c'est une habitude, en Espagne: dès qu'il n'y a pas de match à évoquer, les médias catalans et madrilènes redoublent d'imagination pour maintenir leurs lecteurs en éveil. S'il y a parfois de quoi se demander si toutes les rumeurs qui fleurissent sont réellement vérifiées, voici en tout cas celle qui agite Barcelone ce samedi: l'été dernier, le Barça aurait promis à son ancien joueur de le rapatrier dans les douze mois. Une promesse qui avait un objectif majeur: éviter qu'il ne file chez l'ennemi juré: le Real Madrid.



"L'été dernier, Neymar était sur le point de revenir à Barcelone. Mais il est tout aussi vrai qu'il était proche du Real Madrid", explique ainsi le journaliste du Mundo Deportivo. "La priorité du joueur était de fuir Paris. La seconde était de revenir en Catalogne", rappellent nos confrères. Et vu que le deal n'a pas pu se conclure en 2019, le Barça a pris peur que son ex-joueur ne choisisse Madrid. Après tout, tout était bon pour s'éloigner de Paris. Le club a alors promis ceci au Brésilien: "Soit tu reviens dès cette année, soit l'année prochaine à coup sur".



"L'année prochaine", c'est déjà dans un peu plus de deux mois. "Il est désormais temps de tenir les promesses", écrit ainsi le Mundo Deportivo. Cela va faire trois ans que Neymar a rejoint Paris, où il semble lassé de tout: le club, la Ligue 1 et même sa vie dans la capitale française.



Dernier argument en faveur de ce gros coup sur le marché: en rapatriant Neymar, le président Bartomeu s'assurerait de regagner le coeur des supporters mais aussi d'offrir un maximum de visibilité à son équipe lorsque la crise du coronavirus sera passée.