Au contraire de plusieurs championnats européens, en Angleterre, on veut jouer à tout prix.

Si en Belgique (ce n'est pas encore officiel mais cela devrait l'être prochainement), aux Pays-Bas ou encore en France, les championnats sont définitivement à l'arrêt, dans d'autres pays, on espère encore reprendre la saison. En Angleterre, l'ensemble des clubs a exprimé sa volonté de terminer la saison ce vendredi lors d'une réunion en visio-conférence. La date du 12 juin a été évoquée au cours de cette réunion mais les clubs attendent le feu vert du gouvernement.

"La priorité de la Premier League reste la santé et la sécurité des joueurs, des entraîneurs, des managers, des membres du staff, et des supporters et de la société dans un sens plus large", pouvait-on lire sur un communiqué de la fédération britannique."La Ligue et les clubs envisagent les premiers pas en avant et ne reviendront à l'entraînement et au jeu en suivant les conseils du gouvernement, sous la direction des experts médicaux et après consultation des joueurs et des gestionnaires."

Durant cette réunion, les 20 clubs de Premier League ont également discuté de la manière de procéder pour que les conditions de sécurité soient respectées. Un des points principaux est la tenue des 92 rencontres restantes de Premier League sur des terrains neutres et "approuvés" par les autorités sanitaires et la police. Les modalités de sélection de ces stades n'ont pas encore été communiquées par la Premier League mais celle-ci a fait savoir qu'il faudrait entre huit et dix stades différents pour pouvoir envisager une reprise de la compétition. Sans cela, les autorités sanitaires et les pouvoirs publics n'accepteraient aucun plan de reprise du championnat.

Les 20 clubs de Premier League ont également débattu de la reprise de l'entraînement et de comment ces entraînements pourraient reprendre. Si une mise en quarantaine de tous les joueurs et membres du staff dans le même hôtel a été débattue, il semblerait désormais qu'un dépistage massif soit privilégié 48h avant le retour des joueurs sur les terrains d'entraînements. De même que le fait de cracher pourrait être interdit et que le port du masque rendu obligatoire.

Consultant pour la chaîne de télévision détentrice des droits, l'ancien joueur de Manchester United, Gary Neville a proposé une solution pour faciliter une reprise de la saison. Pour l'ancien milieu de terrain, il faudrait disputer tous les matchs restants à l'étranger si l'évolution de la pandémie ne permet pas de jouer en Angleterre.

"Ils prendraient tous les joueurs de Premier League, les diffuseurs et les médias et les placeraient en quarantaine pendant une semaine ou deux", a-t-il expliqué. "Ensuite, ils les installeraient dans un environnement sain et qui a prouvé qu'il savait gérer le coronavirus. Il y a quelques lieux en Europe qui n'ont pas eu le coronavirus et qui pourraient accueillir la fin de la Premier League."

Une idée qui semble compliquée à mettre en place surtout d'un point de vue logistique.