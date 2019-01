Dans un documentaire consacré au Barça de Guardiola, qui est sorti en fin d'année 2018, de nombreuses personnalités du club catalan ont évoqué le cas de Lionel Messi.

Entre la personne qui a été le visionner à Rosario, celle qui a forcé la direction à le faire signer ou des anciens coéquipiers de la Pulga, tous sont élogieux à son égard. Ils retracent son arrivée au Barça.

Joseph Maria Minguella est un collaborateur du Barça. Il est chargé du scouting en Amérique du Sud. C'est lui qui a débusqué Messi. "Un de mes collaborateurs m'a dit qu'il y avait un gamin à Rosario. Il avait juste 12 ans mais un talent unique. Aujourd'hui, les clubs investissent dans les jeunes mais ce n'était pas le cas à l'époque. Ce n'était pas facile. Avec l'aide de Charly Rexach, on l'a fait venir", explique-t-il.

Mais qui est Charly Rexach ? Cet ancien joueur et coach du Barça a joué un rôle prépondérant dans l'arrivée de Léo Messi en Catalogne: "Avoir amené Messi, c'est un honneur. Mon rôle dans l'affaire est le suivant: j'ai été très casse-pieds avec la direction jusqu'à ce qu'on l'engage. Quand j'ai été au conseil d'administration pour demander de recruter un gamin de 12 ans, la première réaction était: "On en reparle dans huit ans". J'ai dit: "Non, maintenant !" Il est très bon et un jour il sera incroyable. Ma victoire, c'est d'avoir insisté. Même à l'époque, il était évident que Messi venait d'une autre galaxie."

Une discussion entre l'entourage de Messi et Rexach a convaincu le clan argentin. Un contrat a été signé sur une serviette, qui a été conservée dans un coffre d'une banque pour ne pas qu'il ne s'abîme ni disparaisse. "En signant cette serviette, je voulais montrer à la famille de Messi qu'il allait être recruté par le FC Barcelone", continuait Rexach.

La suite, tout le monde la connait. Le génie a parlé et le jeune attaquant a convaincu tout le monde. Dès l'âge de 16 ans, il débarquait dans le vestiaire du Barça.

© AP



Xavi raconte: "Un de mes amis travaillait dans l'équipe junior du Barça quand Messi avait 14 ou 15 ans. Je lui demandais souvent quels étaient les joueurs qui se démarquaient et qui avaient des chances d'arriver en équipe première. Il m'a dit: "Il y a un gamin argentin. Je n'ai jamais vu un tel talent". Et quand Messi est venu s’entraîner avec nous vers 16 ans, on voyait qu'il était différent"

D'autres coéquipiers savaient qu'il deviendrait le meilleur joueur du monde: Eidur Gudjohnsen y compris: "Hum, comment décrire ça? En fait, on savait tous que ce gars allait être le meilleur du monde. Il n'y avait aucun doute là-dessus".

© REPORTERS

Même les adversaires pensaient de cette façon. Fabio Capello était l'un des premiers coachs à affronter Messi. Son premier match était un Barcelone-Juventus lors du trophée Gamper. Le tacticien italien avait quitté son banc pour aller négocier avec Frank Rijkaard, entraineur alors de Barcelone, un éventuel prêt. Une place au sein de l'équipe du Barça était déjà réservée pour Messi. Ce jour-là, il a rendu Capello fou de lui: "J'ai eu la chance de jouer contre Pelé, contre Cruyff. J'ai vu jouer Maradona. Ils ont tous laissé leur trace dans l'histoire de ce sport. Mais aucun d'eux n'est comme Léo Messi. Il fait des trucs qu'aucun autre joueur imaginerait de faire. Il rend possible l'impossible."

Thierry Henry, l'ancien entraîneur adjoint des Diables rouges, a eu l'opportunité de jouer avec lui. Il conclut le chapitre consacré à Messi par: "C'est difficile de parler de Leo avec nos mots à nous".