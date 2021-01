Ce n’est pas la plus belle nouvelle qui pouvait arriver à Benteke et Batshuayi en ce début d’année 2021. Dans un secteur déjà concurrentiel, les Diables rouges de Crystal Palace vont devoir composer avec l’arrivée d’un nouvel attaquant. Jean-Philippe Mateta est arrivé en provenance de Mayence où il a réussi à se mettre en évidence malgré la situation catastrophique du club. Avant-derniers avec dix points de retard sur le premier non relégable, il est d’ailleurs étonnant que les Allemands laissent partir leur meilleur argument pour le maintien, comme s’ils s’étaient déjà résignés.