La Serie A reprendra le 20 juin prochain mais elle prévoit un plan B, au cas où elle ne pourrait pas aller à son terme.

SportItalia a dévoilé une circulaire officielle dans laquelle il est question d'utiliser un algorithme pour définir un classement final si certains matches devaient être définitivement annulés à cause de l'épidémie de coronavirus. L'idée ? Définir les clubs européens et les descendants, sans pour autant attribuer le titre de champion.Cet algorithme (accrochez vous !) le voici:

- Pt(X) = les points pris par chaque équipe dans les matches terminés

- mpc t(x) = la moyenne des points à domicile

- c t (z-x) = le nombre de matches à domicile encore à jouer

- mpf t(x) = la moyenne des points à l'extérieur

- f t(z-x) = le nombre de matches à l'extérieur encore à jouer

- iag = l'indice moyen de rendement agrégé des buts marqués

- Δr t(x) = la différence de buts



Si l'on prend l'exemple de la Juventus, actuellement leader avec 63 points, cela donne: 63 + 0,90 [(2,85) x (6) + (2) x (6)]+ 0,10 [(50/63 x 26)] = 91,2



La Vieille Dame a en effet pris 2,85 points à domicile en moyenne, que l'on multiplie par 6 matches à domicile qu'il lui reste à disputer. On y ajoute 12 (2 points en moyenne par match à l'extérieur multipliés par 6 déplacements encore à faire) avant de passer à la partie la plus farfelue de l'algotihme, où l'on divise le nombre de buts marqués (50) par le nombre de points pris (63) pour multiplier ce résultat par la différence de buts (+26) avant de multiplier le nouveau résultat par 0,10.



Si cet algorithme devait être appliqué à ce stade de la compétition, le trio de tête ne changerait pas. L'AC Milan passerait par contre de la 7e à la 9e place.



Reste à espérer que le Calcio pourra se terminer sur le terrain. Car si un classement doit être établi à la calculatrice, cela s'annonce compliqué. Sans parler des guerres internes que suscite déjà cet "algorithme de la discorde", comme le surnomme la presse italienne. "Le foot est beau car il est imprévisible. Cet algorithme en est l'antithèse", a déjà regretté Urbano Cairo, président du Torino.



Les discussions à propos de ce plan B vont se poursuivre en cette fin de semaine, avant que le conseil fédéral statue sur le sujet, ce lundi. D'ici là, les tifosi ont un peu de temps pour réviser leurs cours de mathématique...