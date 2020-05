L'an prochain, le Barça va connaître de nouvelles élections pour élire le nouveau président du club.

Président depuis 2015, Josep Maria Bartomeu ne sera plus le président du FC Barcelone l'an prochain. S'il a déjà annoncé qu'il ne se représenterait plus, d'autres personnalités se sont montrées intéressées par le poste. C'est le cas notamment de Joan Laporta, qui avait déjà été président du Barça entre 2003 et 2010. Sous sa coupole, les Blaugrana ont notamment remporté deux C1 et 4 Liga. C'est notamment lui qui avait décidé de mettre Pep Guardiola à la tête de l'équipe première avec le succès que l'on connaît tous.

A nouveau candidat, il a donné comme promesse électorale de faire revenir l'ancien numéro 4 du club et actuel coach de Manchester City. Pour le journal du Times, il a déclaré: "J'aimerais beaucoup qu'il revienne, mais il est à City (jusqu'en 2021, ndlr) et c'est une décision que Pep doit prendre. Il est une référence pour Barcelone et beaucoup de Catalans aimeraient le voir redevenir coach du Barça. Je parlerai en temps voulu de la personne que nous pensons être la bonne pour s'asseoir sur le banc du Barça en 2021."

Une promesse qui devrait sans doute ravir les Socios catalans.