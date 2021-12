Pour souffler ses 23 bougies, l'attaquant français a décidé de fêter dignement son anniversaire avec un bon nombre de ses coéquipiers. Si Kylian Mbappé ne pourra pas jouer le dernier match de l'année, ses coéquipiers lui ont montré qu'ils souhaitaient encore disputer de nombreux matchs avec lui. En effet, les amis de Kylian Mbappé lui ont offert un cadeau assez original, un maillot... du PSG, floqué 2050, alors que le prodige français arrive en fin de contrat en juin prochain.

Sur la photo où l'on voit le maillot en question, on peut apercevoir Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Keylor Navas, Marco Veratti, Juan Bernat, Ander Herrera, Danilo ou encore Julian Draxler. A noter cependant, l'absence des deux stars internationales de l'effectif parisien, Messi et Neymar.

© Instagram

Ce cliché a fait pas mal réagir en Espagne du côté de la presse sportive. Marca a notamment écrit "Ses partenaires ne manquent pas d’humour et chambrent leur champion du monde 2018" . De son côté, As souligne que les partenaires de l’ancien Monégasque mettent "la pression pour qu’il prolonge".

Avenir déjà tracé ?

Alors que l'attaquant est attendu du côté du Real Madrid la saison prochaine, Leonardo, le directeur sportif du PSG, n'en n'est pas encore convaincu.

"On estime avoir encore de bonnes possibilités de prolonger le meilleur joueur au monde, Kylian est tellement à l’aise dans son rôle de meilleur joueur au monde que rien autour n’a une vraie influence sur sa performance, sur son quotidien ou son humeur”, explique l’ancienne gloire du PSG sur les ondes d'Europe 1.

“Cette année, il est encore plus fort. Les gens vont penser qu’on dit ça parce qu’on veut le prolonger, mais non... C’est au-delà de l’intérêt du club. A 22 ans, presque 23, Kylian est arrivé à une maturité incroyable. Tout le monde le sait, nous voulons le garder le plus longtemps possible”.