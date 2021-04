G. Co.

À peine revenu de blessure, Neymar manquera à nouveau plusieurs rencontres de Ligue 1 après avoir été exclu en fin de match face à Lille après une altercation avec son adversaire Thiago Djalo. Mais selon les informations de RMC Sport, le Brésilien devrait échapper à une très lourde sanction car il n'est plus sous le coup du match de sursis reçu suite à son altercation avec Alvaro Gonzalez contre Marseille. Et ce pour la simple et bonne raison qu'un sursis ne court que sur 10 matchs en Ligue 1.

Ensuite, l'expulsion de Neymar est intervenue suite à deux cartons jaunes et non après un carton rouge direct, ce qui devrait atténuer la sanction. Le média français nuance toutefois en expliquant que le barème de cinq matchs requis pour une bousculade pourrait bien être expliqué.

Mais la commission de discipline qui statuera ce mercredi ne devrait donner que trois matchs de suspension au Parisien, à laquelle un nouveau sursis devrait s'ajouter.

En revanche, Neymar fait naturellement partie du groupe du PSG pour le déplacement au Bayern Munich car la suspension sera bien évidemment appliquée uniquement pour la Ligue 1.

Autrement dit, malgré son nouveau coup de sang, Neymar pourra encore être d'une très grande importance pour les Parisiens en cette fin de saison.