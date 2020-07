Les fans ont été interdits d'accès à l'intérieur des stades depuis la reprise du championnat de Premier League en juin.

"À partir du 1er août, nous reprendrons les activités en salle avec un public, sous réserve du succès des tests, et nous allons également procéder à des rassemblements plus importants dans des lieux comme les stades, en vue d'une une réouverture plus large à l'automne", a déclaré Boris Johnson vendredi.

"A partir d'octobre, nous avons l'intention de ramener le public dans les stades. A nouveau ces changements doivent être effectués de manière sécurisée face au Covid, sous réserve de l'issue positive des tests".

La nouvelle saison de la Premier League doit commencer le 12 septembre et s'achever le 16 mai 2021.