Watford et Leicester ont partagé l'enjeu (1-1) dans une fin de match à suspense samedi lors de la 30e journée de Premier League, le championnat anglais de football.

Youri Tielemans était titulaire du côté de Leicester et a été remplacé à la 76e minute tandis que Dennis Praet, blessé au mollet, n'était pas repris. Du côté de Watford, Christian Kabasele a joué l'entièreté de la partie.

Leicester profitait d'une erreur de Christian Kabasele pour se créer la première occasion franche de la partie mais la frappe de Vardy passait juste à côté (16e). La rencontre était équilibrée et aucune des deux équipes ne parvenait à prendre le dessus.

Les occasions étaient plus nombreuses après la pause et Leicester prenait la fin de match à son compte. Les 'Foxes' pensaient avoir inscrit le but de la victoire à la 90e minute sur une frappe en pleine lucarne de Chilwell mais Dawson égalisait pour Watford sur corner dans les arrêts de jeu (90e+3).

Au classement, Leicester conserve sa troisième place avec 54 points. Watford (28 points) passe en seizième position mais ne compte qu'un point d'avance sur Bournemouth, premier relégable.

Trois rencontres sont encore au programme samedi: Brighton-Arsenal (16h), West Ham-Wolverhampton (18h30) et Bournemouth-Crystal Palace (20h45). Vendredi, Southampton s'était imposé à Norwich (0-3) et Tottenham a partagé l'enjeu face à Manchester United (1-1).