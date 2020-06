Watford n'a pas réussi à ramener des points de son déplacement à Burnley.

L'équipe de Christian Kabasele, qui n'a joué que la première période, s'est inclinée 1-0, jeudi soir, à l'occasion de la 31e journée de la Premier League anglaise de football. Avec ce résultat, Watford reste 16e du classement. Avec ses 28 points, il devance d'une seule unité un groupe de trois équipes : West Ham (17e), Bournemouth (18e) et Aston Villa (19e). Norwich est 20e et possède 21 points. Les trois derniers seront relégués en Championship la saison prochaine. L'unique but de la rencontre est intervenu à la 73e minute et a été inscrit d'une tête décroisée par Rodriguez.

Dans l'autre match joué à partir de 19 heures, Arsenal est venu s'imposer à Southampton 0-2 grâce à Nketiah (20e) et Willock (87e).

A partir de 21h15, Chelsea accueille Manchester City dans le dernier match de cette journée. Si Kevin De Bruyne et Co ne ramènent pas la victoire de Stamford Bridge. Liverpool sera officiellement sacré champion d'Angleterre 2019-2020 à 7 journées de la fin de la compétition.