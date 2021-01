L'ancien international anglais met ainsi un terme définitif à sa carrière de joueur.

Rooney, 35 ans, avait remplacé Philip Cocu fin novembre après un bilan de 6 points en 11 rencontres. L'ancien joueur de Manchester United, meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise avec 53 buts, sera toujours assisté de Liam Rosenior, Shay Given et Justin Walker sur le banc. En neuf matches dirigés, Rooney présente un bilan de trois victoires, quatre partages et deux défaites.

Wayne Rooney avait débuté sa carrière professionnelle à l'âge de 16 ans en 2002 avec Everton où il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du championnat anglais à 16 ans et 360 jours.

En 2004, il rejoint Manchester United pour 31 millions d'euros. Il a joué 559 rencontres et inscrit 253 buts, devenant le meilleur buteur de l'histoire du club, en treize saisons sous le maillot de 'Red Devils'. Sur le plan collectif, il a remporté cinq titres de champion d'Angleterre (2007, 2008, 2009, 2011, 2013), une Coupe d'Angleterre (2016), quatre Coupe de la Ligue (2006, 2009, 2010, 2017), une Ligue des Champions (2008) et une Europa League (2017).

Après un bref retour à Everton (2017-2018), Rooney a joué deux saisons à DC United en Major League Soccer, le championnat nord-américain de football. En 2019, le natif de Liverpool revenait en Angleterre à Derby County en tant que joueur-entraîneur. Adjoint de Philip Cocu, il a disputé 30 rencontres et inscrit sept buts.

En sélection, Rooney n'a jamais remporté le moindre trophée majeur mais a participé à trois Euro (2004, 2012, 2016) et trois Coupe du monde (2006, 2010, 2014).