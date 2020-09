Ils sont beaux, ils sont jeunes (21 et 24 ans), ils sont Allemands, ils valent des millions d’euros et ils ont déjà la pression. Après une mise en jambes à Brighton en guise d’ouverture du championnat, Kai Havertz et Timo Werner passent déjà leur premier examen. Le duo a l’occasion de faire une première forte impression face à Liverpool, l’équipe à abattre.

"J’ai hâte de jouer contre Liverpool, commente Timo Werner. Il y a beaucoup de bonnes équipes dans la ligue mais Liverpool est l’une des meilleures au monde. Ce sera un bon défi de montrer tout le chemin parcouru."