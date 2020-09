De retour en Premier League, West Brom espère y rester le plus longtemps possible...



Descendu, il y a deux saisons, West Brom est de retour dans l’élite du foot anglais. Il y a un an, le club basé dans la banlieue de Birmingham avait dû s’incliner en demi-finale des playoffs d’accession à la Premier League aux tirs au but face à Aston Villa, futur promu. Cette fois, les Baggies n’ont pas attendu les barrages. Suffisamment solides pour terminer deuxièmes de Championship, à dix points de l’intouchable Leeds United. Avec l’arrivée de Slaven Bilic en juin 2019, un entraîneur qui a déjà connu la PL avec West Ham, West Bromwich Albion affiche ses ambitions de montée d’entrée.

(...)