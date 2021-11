Jeudi, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrait des supporters de West Ham entonnant une chanson antisémite dans un avion à destination de la Belgique avant le match à Genk en Europa League (partage 2-2).

Le club avait immédiatement réagi via un porte-parole du club. "West Ham United est choqué par le contenu de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et condamne le comportement des personnes impliquées. Le club collabore avec la compagnie aérienne et les autorités compétentes pour identifier les concernés. Nous appliquons une tolérance zéro pour toute forme de discrimination. Toutes les personnes identifiées seront bannies du club indéfiniment."

La police de l'Essex a également confirmé l'arrestation d'une deuxième personne en lien avec l'incident. La personne arrêtée le 5 novembre dernier a elle été relâchée avec caution.