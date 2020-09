Le géant endormi ne peut certainement pas se permettre de répéter les erreurs commises l’an dernier…



Leur mercato avait annoncé la couleur : les Hammers avaient de grandes ambitions pour la saison dernière. La direction avait déboursé un total de 120 millions d’euros pour attirer, entre autres, Sébastien Haller (58 millions), Pablo Fornals (28) et Jarrod Bowen (21,30). Des arrivées qui n’avaient pas tardé à mettre l’eau à la bouche des supporters locaux. Le début encourageant (11 unités sur 18) les avait même fait rêver d’Europe, mais la suite a rapidement tourné au cauchemar. La blessure du gardien Lukasz Fabianski avait eu un effet domino et avait ouvert la porte vers les enfers. Par ses frasques et ses bourdes toutes plus incroyables les unes que les autres, son remplaçant entre les perches, Roberto, ne s’est certainement pas fait une place dans le cœur des fidèles du London Stadium. Même s’il n’était pas aidé par son arrière-garde indisciplinée et bien trop passive…

(...)