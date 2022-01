McKennie, un nom qui ne disait rien aux tifosi de la Juventus il y a encore un an et demi. Mais ce Texan de 23 ans arrivé à la Vieille Dame en 2020 s’est fait connaître grâce à son style de jeu très rude et à sa présence dans l’entrejeu (1m85 pour 83kg). Titulaire indiscutable depuis ses débuts, il est devenu un pion essentiel pour Massimiliano Allegri. Ce mercredi soir face à l’Inter, le numéro 14 des Bianconeri soulèvera peut-être sa deuxième Supercoupe d’affilée, avant un probable départ.



(...)