Depuis l'invasion russe en Ukraine, Chelsea est dans la tourmente. Plusieurs sanctions ont été données aux Londoniens. Ce qui avait jeté un sacré coup de froid sur le club de Roman Abramovitch. Dans le même temps, l'oligarque russe a été dans l'obligation de vendre son club sans dégager aucun bénéfice.

Ce jeudi, Sky Sports a donné un peu plus de précision sur le dossier. Selon eux, trois offres seraient encore sur la table. Dont celle d'un consortium anglais mené par Sir Martin Broughton. Cet ancien président du club de Liverpool ou de British Airways serait également accompagné de... Lewis Hamilton et Serena Williams ! Le septuple champion du monde de formule 1 et l'ancienne numéro 1 de tennis seraient prêts à débourser chacun 10 millions de livres sterling pour entrer dans l'actionnariat annonce le média en exclusivité.

"Ce consortium est le seul à être dirigé par des Britanniques parmi le trio sélectionné. Il compte également une autre icône du sport britannique en la personne de Sebastian Coe parmi ses soutiens. Une source proche du groupe a déclaré que l'ajout de Hamilton et Williams était une décision d'investissement sérieuse en raison de leur expérience dans la création de marques sportives mondiales", ont ajouté nos confrères. Les deux stars seraient en pourparlers avec le consortium depuis plusieurs semaines maintenant.

A y regarder de plus prêt, cette information n'est pas si étonnante que cela. Effectivement, les deux icônes de leurs sports respectifs ont chacun investi de leur côté. La gagnante de 23 Grand Chelem a notamment un fonds de capital-risque qui se nomme Serena Ventures. Cette semaine, elle a même investi dans Opensponsorship, une start-up britannique spécialisée dans la technologie sportive. De son côté, l'as du volant a soutenu toute une série d'entreprise comme Zapp, une application londonienne de livraison rapide de produits alimentaires. Hamilton et Williams ont également été choisi car ils se battent contre toutes formes de discriminations depuis plusieurs années.

Selon Sky, les deux autres offres en course seraient celles de Steve Pagliuca et Todd Boehly. Le premier est un milliardaire soutenu notamment par le Canadien Larry Tanenbaum, 77 ans, chairman du Board of Governors de la prestigieuse NBA et propriétaire de nombreuses franchises (basket, hockey, etc..) nord-américaines. Le second est le propriétaire des Dodgers de Los Angeles (baseball)