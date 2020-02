Marca annonce que le Barça pourrait recruter le Brésilien de la Real Sociedad en qualité de... joker médical !

Partout en Europe, le mercato est désormais terminé. Vraiment?

Dans certains championnats, il existe des moyens de contourner cette règle. Marca annonce que le Barça pourrait remplacer numériquement Ousmane Dembélé, blessé pour quatre mois, par Willian José via... un joker médical.

Ce petit tour de passe passe est possible mais encore faut-il trouver un club assez fou pour vendre sans pouvoir acheter. Une fois de plus, le Barça est à la parade. Willian José dispose d'une clause libératoire de... 70 millions d'euros. Si l'international brésilien de 28 ans ne vaut certainement pas cette somme, il est estimé à 30 millions d'euros par le site Transfermarkt, la situation chaotique du Barça (blessure plus guerre interne) pourrait pousser le FCB a délier les cordons de la bourse pour obtenir un attaquant en plus. D'autres joueurs sont également ciblés selon le média espagnol comme Loren du Betis ou Lucas Perez de Alaves. Histoire à suivre...