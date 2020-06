David Wagner ne sera bientôt plus entraîneur de Schalke 04. Après quatre défaites de rang et 12 matchs sans victoire, le bilan du coach est trop faible.

Les Königsblauen sont déjà en train de sonder de possibles nouveaux entraîneurs. Leurs cibles prioritaires (Rangnick, Schmidt ou Hasenhüttl) ne sont pas accessibles.

Ils se sont donc tournés vers d’anciennes gloires du club. Deux noms ressortent : Raul, coach de la réserve du Real Madrid, ainsi que Marc Wilmots, sans emploi à l’heure actuelle.

Pour l’ancien sélectionneur belge, ce serait un double retour aux sources. Après avoir effectué deux passages à Schalke 04 (1996-2000 puis 2001-2003) et remporté une Coupe UEFA avec le club, il s’était retrouvé entraîneur intérimaire au renvoi de Frank Neubarth en mars 2003. L’ancien sélectionneur belge a connu deux échecs avec la Côte d’Ivoire et l’Iran ces dernières années. Il aimerait trouver un nouveau défi et effectuer son retour dans le football européen.

Devenir T1 du club qui a le plus compté dans sa carrière et avec lequel il a connu son plus grand succès est un rêve pour Willie. Et une opportunité de prouver ses qualités en club.