Le choc de la Bundesliga entre le Bayern Munich et Dortmund a tourné à l'avantage des Bavarois (4 à 0) au grand dam d'Axel Wistel et Thorgan Hazard, titulaires.

Robert Lewandowski avait ouvert la marque pour les Bavarois devenant ainsi le premier joueur de l'histoire à inscrire lors de 11 matches de suite dans le championnat d'Allemagne. Il a inscrit un autre but encore lors de la nette domination du Bayern Munich. Dortmund pointe à la 5e place au classement avec 19 unités pour 22 à Moechengladbach (un match de moins) et 21 à Leipzig et au Bayern. Axel Wistel et Thorgan Hazard ont joué tout le match.

En Espagne, le Real Madrid est allé gagner facilement aussi, sur le même score, à Eibar (0-4) lors de la 13e journée de Liga, avec Eden Hazard et Thibaut Courtois sur le terrain durant les 90 minutes. Le sort était déjà scellé à la pause avec deux buts de Karim Benzema (dont un sur penalty) et un autre penalty de Sergio Ramos. Valverde a rajouté un 4e but à l'heure de jeu (61e). Eden Hazard, crédité d'un très bon match, a cédé sa place à la 72e minute. Les Madrilènes conservent leur place de leader.

En France, le PSG, toujours sans Thomas Meunier, blessé à la cuisse, a émergé en fin de match à Brest (1-2) pour le compte de la 13e journée du championnat grâce à un but d'Icardi à la 85e. L'Argentin était monté au jeu cinq minutes plus tôt. Les Parisiens, sans Kylian Mpappé (blessure musculaire), confortent leur place de leader en Ligue 1.

En Angleterre, Leicester, avec Youri Tielemans, titulaire, et Dennis Praet, sur le banc, l'ont emporté 2 à 0 contre Arsenal pour le compte de la 12e journée de Premier League. Si Tielemans a offert le premier but à Vardy à la 68e, Praet est monté au jeu à la 74e minute, juste avant le deuxième but de Leicester, des oeuvres de Maddison (75e). Leicester est deuxième au classement avec 26 points pour 31 à Liverpool qui compte un match de moins.

En Italie, l'Inter et Romelu Lukaku (qui a joué tout le match) ont fini par émerger aussi contre Hellas Vérone (2-1), pour le compte de la 12e journée de Serie A. Longtemps menés, les Interristes ont pris le dessus par Vecino (65e), puis par Barella (83e) pour compter provisoirement deux points de plus que la Juve au classement. La Juventus reçoit l'AC Milan dimanche