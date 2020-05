Le VfL Wolfsburg, avec son encadrement, restera une semaine à l'hôtel avant de disputer son premier match de Bundesliga, prévu à huis clos, vraisemblablement entre le 16 et le 23 mai.

"Une semaine avant notre premier match, l'équipe et tous ceux qui participent aux matches et aux entraînements seront mis en quarantaine à l'hôtel Ritz-Carlton, où nous séjournerons régulièrement", a déclaré Jörg Schmadtke, directeur du club où évolue le gardien Koen Casteels. "Personne d'autre n'y séjournera." Mercredi, les autorités allemandes ont donné leur accord pour une reprise de la saison.

La quarantaine, qui ne doit pas nécessairement durer deux semaines si des tests réguliers sont effectués, est l'une des conditions à cette reprise. Les clubs se réuniront jeudi pour en discuter. Schmadtke aimerait recommencer le weekend du 16 et 17 mai. "Nous sommes heureux de pouvoir reprendre. C'est bon pour notre situation financière et cela apporte un peu de distraction et de divertissement aux gens en ces temps difficiles", a-t-il ajouté. "Tous les clubs ont pris, depuis un certain temps déjà, les mesures d'hygiène nécessaires et ils continueront évidemment à le faire. Ce protocole est tellement strict que nous offrons une grande protection et que le risque de contamination est aussi faible que possible." Les 'Loups' pointent à la 7e place, à un point du dernier ticket qualificatif pour les préliminaires de l'Europa League. Il reste neuf journées à disputer.