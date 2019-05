Xavi, 39 ans, l'ex-milieu de terrain international du FC Barcelone aux 133 sélections, a disputé lundi à Téhéran, le dernier match de sa carrière, sous le maillot du club qatari d'Al Sad face à Persépolis.

Quatre fois vainqueur de la Ligue des champions (2006, 2009, 2011, 2015) et huit fois champion d'Espagne avec Barcelone, Xavi, qui a l'intention de devenir entraîneur au Qatar, compte également une victoire en Coupe du monde (2010) et deux titres de champion d'Europe (2008 et 2012) avec la Roja.

Pour la dernière rencontre d'une carrière professionnelle qui aura duré 22 ans, il s'est incliné 2-0 avec Al Sadd sur le terrain de Persépolis, lors d'un match de poules de la Ligue des champions d'Asie.

A l'issue du match il a reçu un maillot du FC Persépolis floqué de son numéro 6 fétiche.

"J'ai l'intention d'entamer une carrière d'entraîneur au Qatar, où il y a moins de pression, pour acquérir de l'expérience", a confié Xavi à l'agence espagnole Efe avant le match.