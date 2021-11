L'ère Xavi a débuté au FC Barcelone. L'ancienne gloire des Blaugranas a été présentée à la presse et aux supporters ce lundi midi. Apparu sur la pelouse du Camp Nou alors que quelques centaines de supporters drapeaux à la main et écharpes autour du cou scandaient son nom et chantaient à la gloire de leur club de coeur, Xavi s'est joint à eux en compagnie du Président Joan Laporta.

Les deux hommes se sont exprimés devant la foule : "Aujourd'hui est un jour qui marquera l'histoire du club", a martelé le président. Xavi a lui remercié les fans présents : "Je suis très excité. Nous sommes le meilleur club du monde et nous travaillerons dur pour réussir notre mission. Le Barça ne peut pas se permettre de faire match nul ou de perdre. Nous devons gagner tous les matchs. Vive le Barça ! Vive la Catalogne."





Avant d'apparaitre sur la pelouse, Xavi s'était déjà exprimé dans les coulisses du stade, sur la télévision du club. Il a notamment évoqué sa vision pour le club : "J'arrive préparé. Mon ADN n'a pas changé. Nous voulons être les acteurs de notre match : avoir le ballon et se créer des occasions", a-t-il déclaré. "Nous avons beaucoup de retard à rattraper mais connaître le club est un avantage. Il y aura des moments intenses nous devons être unis et avancer ensemble dans la même direction. Nous devons rester tous ensemble pour que le Barça puisse à nouveau aspirer à remporter des titres."

Questionné sur les tractations ayant mené à son retour, Xavi a parlé d'un "choix très rapide. Le président m'a appelé et m'a dit que j'étais le candidat choisi. Mais maintenant les attentes sont grandes et il s'agit d'obtenir des résultats immédiatement."