Milieu de terrain à la technique affirmée, avec une bonne vision de jeu, une capacité à marquer ou à faire marquer et formé à Barcelone. Avec ces caractéristiques, tous les fans de football pensent à des joueurs comme Iniesta ou Xavi et ils n’ont pas tout à fait tort, ce papier est cependant consacré à l’homonyme de ce dernier, Xavi Simons. Grand fan du FC Barcelone, Regillio Simons, ancien footballeur d’Eredevisie, choisit le pseudonyme du milieu barcelonais pour son fils, un choix prémonitoire. À seulement 18 ans, il est l’une des plus grandes pépites du football européen.